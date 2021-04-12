 ديلي ميل: فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية - بوابة الشروق
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ديلي ميل: فوضى في مطار ميامي بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

مطار ميامي
مطار ميامي

نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:10 م
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مطار ميامي شهد حالة من الفوضى بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الشديدة التي ضربت فلوريدا أمس، حيث علق الركاب في المطار لأكثر من 10 ساعات بانتظار إعادة حجز رحلاتهم.

وقد أدت العواصف إلى إلغاء 142 رحلة في ميامي وتأخير 70 رحلة يوم أمس الأحد، أما اليوم الاثنين فقد تم أيضا إلغاء 12 رحلة إضافية واستؤنف بعضها الآخر.

وقالت الصحيفة أن البعض اشتكى من غياب التباعد الاجتماعي وسط انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركات أمريكان إيرلاينز ودلتا وفرونتير وجيت بلو وساوث وست ويونايتد من بين شركات الطيران التي ألغت الرحلات من وإلى ميامي نتيجة العواصف الشديدة التي ضربت وسط وجنوب فلوريدا.

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