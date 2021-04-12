الأميران وليام وهاري يشيدان بجدهم الراحل الأمير فيليب

أشاد الأميران وليام وهاري، إلى جانب كبار السياسيين ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني، بالأمير الراحل فيليب اليوم الاثنين، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لجنازته على أرض قلعة وندسور نهاية الأسبوع المقبل.



واختار الأمير هاري رسالة خفيفة الظل بينما وصف شقيقه ووريث العرش الأمير ويليام جدهما، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 99 عامًا بعد أكثر من سبعة عقود من الزواج من الملكة إليزابيث الثانية ، بأنه رجل "استثنائي".



ووصف الأمير هاري / 36 عاما/ جده بأنه كان "سيد الشواء" ومرح حتى النهاية "، قائلا "سنتذكره على أنه أطول رفيق للملكة ورجل عسكري حاصل على أوسمة، وأمير ودوق".



وتابع "لكن بالنسبة لي، مثل الكثيرين منكم ممن فقدوا أحباءهم أو أجدادهم بسبب آلام العام الماضي، لقد كان جدي: سيد الشواء وأسطورة المزاح ومرح حتى النهاية ".



وقال "بينما يمكنني الاستمرار، أعرف أنه في الوقت الحالي كان سيقول لنا جميعًا، والجعة في يده.. هيا لتنهي هذا الأمر! "

وأضاف "سنفتقدك بشدة، لكن الأمة والعالم سيتذكرونك دائمًا. ميجان وآرتشي وأنا (بالإضافة إلى حفيدتك المستقبلية) سنحتفظ دائمًا بمكانة خاصة لك في قلوبنا ".



من جانبه، قال الأمير ويليام/ 38 عاما/ في بيان منفصل "أشعر أنني كنت محظوظا ليس فقط لأنه كان قدوة استرشد بها، بل لوجوده المستمر على مدار حياتي كشخص بالغ، سواء في السراء أو الضراء".



وأضاف أنه ممتن لطيبة الدوق تجاه دوقة ساسكس زوجته كيت، و"الذكريات المميزة" التي سوف تظل عالقة في أذهان أطفاله عنه بما في ذلك "حس الفكاهة".



أضاف: "لقد كان جدي رجلا استثنائيا وجزءا من جيل استثنائي.. وسوف أفتقد جدي ولكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل مهمتنا".



ويعتقد أن الأمير هاري قد عاد إلى إنجلترا قادماً من الولايات المتحدة لحضور الجنازة.



ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أنه شوهد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من لوس أنجلوس وصلت إلى مطار هيثرو بعد ظهر أمس الأحد.



وسيتمكن الأمير من حضور الجنازة "لأسباب إنسانية" وفقا لتوجيه الحكومة على الرغم من قواعد الحجر الصحي الصارمة المعمول بها والتي كان من الممكن أن تمنعه من الذهاب.



وسيتعين على الأمير هاري البقاء في حجر صحي في الأيام التالية.



ولن تحضر زوجته ميجان، دوقة ساسكس، الجنازة بسبب حملها بطفلهما الثاني.



وستقام جنازة الأمير فيليب بعد ظهر يوم السبت في وندسور.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المعارضة الرئيسي بالأمير فيليب.



ووقف بوريس جونسون وكير ستارمر وعدد من المشرعين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء في مجلس العموم دقيقة صمت حدادا على الدوق قبل إلقاء الخطب.



وقال جونسون: "من خلال خدمته غير المحدودة للملكة والكومنولث والقوات المسلحة والبيئة، لملايين الشباب حول العالم ولأسباب أخرى لا حصر لها ، قدم لنا جميعا نموذجا لنكران الذات ، من خلال تفضيل الآخرين على انفسنا".



"لقد جعل هذا البلد مكانًا أفضل ، ولهذا سوف تتذكره الاجيال القادمة بامتنان وباعجاب ".