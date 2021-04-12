الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في رمضان

تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان وخاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت 8 دول هي السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

بينما أعلنت 5 دول هي المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 أبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة، فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية تشمل المساجد بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.