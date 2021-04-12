 لديها 118 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة بسوهاج عن عمر 103 سنوات - بوابة الشروق
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لديها 118 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة بسوهاج عن عمر 103 سنوات

محمد عبد المجيد:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:18 م

وفاة حميدة سلطان، أكبر معمرة في سوهاج، عن عمر ناهز الـ103 سنوات، حيث شيعها اليوم، أبناء قرية بيت داود بمركز جرجا، إلى مثواها الأخير.

يقول أهالي القرية، إن الحاجة حميدة لم تشتكي أي مرض، إلا قبيل وفاتها بأيام قليلة، حيث حضرت كل مشاهد قرن كامل، من حروب (48 و67 و73)، وتتذكر ثورتى 19 و52، ولديها 118 حفيدا وأصغر أولادها جد، يبلغ من العمر 66 سنة.

ويؤكد ابناوها وجيرانها، أنها كانت من المتمسكين بأداء الصلاة فى موعدها وصوم الفروض والنوافل خاصة فى شهر رجب وشعبان ويومى الاثنين والخميس وفى الأيام البيض وإخراج الصدقات لليتامى والمساكين، وقامت بأداء فريضة الحج أكثر من مرة.

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