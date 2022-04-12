بوتين: اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات الغربية بما في ذلك على بيلاروس، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 40 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء الثلاثاء، أن محاولات عزل روسيا عن بيلاروسيا لن تنجح، مؤكدًا أن موسكو ستعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع مينسك.

وأشار إلى توفير الغاز والنفط لمينسك بأرخص الأسعار، وإنشاء منصة لمراقبة سير البضائع والنقل مع بيلاروس، موضحًا أنه بحث مع «لوكاشينكو» تشكيل قدرة دفاعية مشتركة بين البلدين.

وذكر أن مباحثاته مع نظيره البيلاروسي، تناولت تطورات عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، قائلًا إن «الحوار أصبح ممكنا مع الجانب الأوكراني؛ بسبب جهود الرئيس لوكاشينكو».