وزير الطاقة اللبناني يزور القاهرة لإجراء محادثات حول استيراد الغاز المصري

كشف مصدر لبناني لـ"الشرق للأخبار" أن وزير الطاقة وليد فياض سيصل مساء الأربعاء، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع نظيره المصري طارق الملا، تتناول استيراد الغاز من مصر إلى لبنان عبر "الخط العربي".



وكان فياض أعلن أخيراً، إن عنوان المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي طرحها على طاولة مجلس الوزراء اللبناني هو "زيادة التغدية" إلى 8 و10 ساعات من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بأفضل الأسعار"، موضحاً أن الغاز أرخص من الفيول أويل الذي تعمل معامل الكهرباء اليوم من خلاله".



وأكد أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة سيبدأ قريباً، كاشفاً عن تلقي آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري والتي سيتوجه المصريون إلى توقيعها. وأوضح أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتبط بالحصول على الاعفاءات والتأكد من أن الأموال المقدّمة لن تُهدر.



وأوضح فياض أن لبنان التغذية بالتيار الكهربائي، ستصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023.

أما عن المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، فتحدّث فياض عن تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدلاً من الفيول أويل عبر خط الغاز العربي، فيما تتمثّل المرحلة الثالثة بتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء.