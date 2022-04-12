رئيس وزراء باكستان الجديد: نريد السلام مع الهند

قال رئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف، إن إسلام آباد "ترغب في علاقات سلمية وتعاونية" مع الهند، ما يثير آمال أن انتخابه يمكن أن يوفر فرصة جديدة لتوافق دبلوماسي بين الجارتين النوويتين.

وقال شريف، في رسالة شكر عقب تلقيه تهنئة من نظيره الهندي: "باكستان ترغب في علاقات سلمية وتعاونية مع الهند، التسوية السلمية للخلافات العالقة وتشمل جامو وكشمير لا غنى عنها، تضحيات باكستان في مكافحة الإرهاب معروفة".

وأضاف شريف: "لنقوم بتأمين السلام والتركيز على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية لشعبنا".

وكان قد تم انتخاب شريف، أمس الاثنين، رئيسا للوزراء عقب الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وفي أول خطاب له، ناقش شريف إخفاقات السياسة الخارجية للحكومة المنتهية ولايتها، قائلا إن إسلام آباد تريد علاقات جيدة مع نيودلهي.

ودفعت كلماته رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لإرسال رسالة تهنئة، قال فيها "الهند ترغب في السلام والاستقرار في منطقة خالية من الارهاب".