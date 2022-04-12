توجهت الفنانة أنغام، بالتهنئة إلى جميع القائمين على مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي وصفته بأنه «عمل رائع»، معربة عن تقديرها لـ«الأستاذ والرجل الذي تحترمه الكاتب الكبير إبراهيم عيسى».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن «عيسى» كتب موضوعًا قويًا وجريئًا جدًا، معقبة: «سعيدة بمشاهدته وسعيدة به وأشعر أنه سيغير شيئًا».

وأشادت بعمل المخرج محمد العدل، والأداء المختلف لـ«الفنانة نيللي كريم الجميلة الرائعة»، متابعة عن الفنان شريف سلامة: «شريف سلامة اللي كرهته من كل قلبي والمستفز، شخصية سيف التي يقدمها صعب جدًا، وللأسف هناك ناش شبهه».

وأعربت عن سعادتها بغناء تتر هذا العمل الهام، قائلة إنها محظوظة لاختيارها من أجل غناء تترات الأعمال الهامة مثل مسلسلات: «العائلة»، و«حديث الصباح والمساء» و«فاتن أمل حربي».

وذكرت أن كلمات أغنيتها «أنا مش ضعيفة» كتابة الدكتور مدحت العدل، الذي كتب كلامًا رائعًا وقويًا وحقيقيًا وملهمًا جدًا، معلقة عن أن أغنياتها ضد الرجل: «ليست دائمًا لمواجهة الرجل المفتري، لازم نبقى مع السيدات اللي بتمر بتلك التجارب القاسية وندلعها برضه».

وشكرت الدكتور مدحت العدل والملحن أحمد العدل ونادر حمدي، مختتمة: «هم من أبدعوا وأنا كنت محظوظة بغنائه، وعندما سجلت التتر بصوتي أستاذ إبراهيم أرسل لي تهنئة خاصة، في كل الحالات محظوظة وسعيدة بنجاح التتر والمسلسل، وننتظر أصداء إيجابية بإذن الله».

مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة النجمة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوىي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.