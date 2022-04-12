ارتفاع عدد التلاميذ الأوكرانيين اللاجئين بمدارس ألمانيا إلى قرابة 60 ألف تلميذ

واصل عدد التلاميذ الأوكرانيين اللاجئين في مدارس ألمانيا ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت الأرقام الحالية لمؤتمر وزراء الثقافة والتعليم في ألمانيا المنشورة اليوم الثلاثاء أن المؤسسات التعليمية في ألمانيا استقبلت في الأسبوع الماضي – أي بعد ستة أسابيع على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا- 58 ألف و225 طفلا ومراهقا من أوكرانيا.

وجاءت ولاية بافاريا على رأس أكبر الولايات المستقبلة للتلاميذ الأوكرانيين بأكثر من 12 ألف تلميذ تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 8700 تلميذ ثم بادن فورتمبرج بأكثر من 8400 تلميذ.

وحسب تقديرات ساسة اتحاديين، فإن نحو نصف لاجئي الحرب الأوكرانية القادمين إلى ألمانيا من الأطفال والمراهقين.

وسجلت الشرطة الاتحادية الألمانية وصول 335 ألف و578 لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية على تويتر اليوم، وقالت إن غالبية هؤلاء القادمين من النساء والأطفال وكبار السن.

ونظرا لأن الأوكرانيين باستطاعتهم دخول ألمانيا بدون تأشيرة والإقامة هناك لمدة تصل إلى 90 يوما، فإن من المتوقع أن يكون عدد اللاجئين الأوكرانيين أعلى بكثير من العدد من المعلن.