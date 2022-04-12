مقتل 30 مدنيًا في هجمات للمتمردين بالكونغو الديمقراطية

أعلن ديفيد بيزا، رئيس الصليب الأحمر في مقاطعة إيرومو جنوبي إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، مقتل 30 مدنيًا، في هجمات شنها مسلحون متمردون على قريتين بإقليم إيتوري.

وقال بيزا -حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن الهجمات وقعت يومي الأحد والاثنين في قريتين قرب مدينة كوماندا.

وأوضح بيزا أن الهجوم الأول على قرية شاوري مويا أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بينما أسفر الهجوم الثاني على قرية مانجوسو عن مقتل 17 مدنيًا، في حين قُتل 4 مدنيون آخرون في هجوم استهدفهم أثناء عبورهم جسرًا فوق نهر إيتوري.

وأشار بيزا إلى أن "المرصد الأمني لكيفو" -المؤلف من باحثين موجودين في مناطق النزاع في شرق جمهورية الكونغو- أكد وقوع هذه الهجمات.

وأفادت مصادر محليّة -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"- بأن المسلحين ينتمون إلى حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة.