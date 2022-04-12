تعليم البحيرة تنظم مسابقة المعلمة الفعالة بدعمك هيقدر

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مسابقة المعلمة الفعالة تحت شعار (بدعمك هيقدر)، وذلك بمشاركة معلمات رياض الأطفال بمستوياتها المختلفة بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن المعلمات المشاركات قمن بإعداد أنشطة متميزة من شأنها تحقق الدعم للأطفال المدمجين والمشكلين وضحايا اضطرابات العلاقات الأسرية، مشيراً أيضا إلى أن المسابقة تهدف إلى دعم تبادل الخبرات لدى جميع معلمات رياض الأطفال وتقوم ببث روح المنافسة والابتكار بينهم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تصفية عشرة إدارات تعليمية منها حوش عيسى وأبو حمص والتحرير وبندر دمنهور وبندر كفر الدوار، والدلنجات ورشيد والمحمودية وأبو المطامير، ومركز كفر الدوار).

وتم تشكيل لجنة على مستوى المديرية لاختيار أفضل المعلمات المصعدات من كل الإدارات التعليمية ضمت مدير عام التعليم العام، وموجه عام رياض الأطفال بالمديرية لاختيار أفضل معلمة على مستوى المديرية وتصعيدها للوزارة.