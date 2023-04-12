واصلت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية أعمال شفط وكسح مياة الأمطار، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وكان قد تعرض عددا من المراكز والمدن مساء أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمناطق التي تعرضت الأمطار، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ الاستعدادات الكاملة؛ للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي، ومعدات الوحدات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.