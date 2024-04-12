أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني (ايني) اليوم الجمعة، زيادة تضخم أسعار المستهلك في البلاد، وهو ما جاء متوافقا مع تقديرات أولية نشرت في مارس.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بواقع 2ر3 % في مارس الماضي، عقب ارتفاع بواقع 8ر2 % في فبراير السابق عليه. ويأتي ذلك متوافقا مع بيانات أولية نشرت في 27 مارس. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، تراجع معدل التضخم إلى 3ر3 % من 5ر3 % قبل شهر، متماشيا مع التقديرات. وزادت تكاليف الإسكان بمعدل سريع نسبته 2ر4 % على أساس سنوي في مارس مقابل زيادة بواقع 7ر2 % في فبراير، مدفوعة بزيادة تكاليف الكهرباء. وزادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بأبطأ وتيرة، بنسبة 3ر4 %. وأظهرت البيانات تضاعف تضخم أسعار المستهلك الشهرية إلى 8ر0 % من 4ر0 %، متماشية مع التقديرات. وقفز معدل التضخم، استنادا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 3ر3 % على أساس سنوي في مارس من 9ر2 % قبل شهر.