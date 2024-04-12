زراعة بنى سويف: إزالة حالات تعدي بالبناء على الأراضي خلال أيام العيد

أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، استمرار الأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونفذ الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة بنى سويف، عددا من الأنشطة الإرشادية بمركز الواسطى حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولى القطن وأحد النباتات الطبية والعطرية (العتر) فى قرية انفسط، وفحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، الرى، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى الفريق.

وقال وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، انه تم خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك إزالة عشرات حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومركز الشرطة وذلك بناء على الخطة التى تم وضعها خلال أيام العيد بالتصدي والإزالة الفورية لأي حالة تعدي على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد حفاظا على الرقعة الزراعية التى تعد ثروه قومية ولا يجوز التفريط فيها لأنها سلة غذاء المصريين.