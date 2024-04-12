 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:20 ص

تقام اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مباراة ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة طرابزون الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، ضد سيفاس سبور بالدوري التركي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

 لاتسيو X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 أوجسبورج X يونيون برلين – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

 ميتز X لانس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 مواعيد مباريات الدوري التركي

 طرابزون سبور X سيفاس سبور – الساعة 7 مساء

 


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