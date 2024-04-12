تعليق الدراسة جنوب تونس بسبب أمطار غزيرة

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الجمعة، توقف الدراسة في مدن بجنوب البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأعلنت السلطات في ولاية قبلي عن توقف الدراسة بالكامل اليوم الجمعة وغدا السبت، بعد تلقي تقارير عن معهد الرصد الجوي باستمرار هطول الأمطار على مدار الأيام القادمة".

وطالبت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في قبلي، مستخدمي الطريق بتجنب التنقل إلا للضرورة والابتعاد عن مجاري الأودية ونقاط تجمع المياه في حالة وجود سيول.

كما أعلنت اللجنة الجهوية في ولاية قابس أيضا، عن توقف الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية.

وتواجه تونس نقصا شديدا في المياه بسبب الجفاف على مدار السنوات الأخيرة.

ولا يتعدى الحجم الإجمالي للمياه في السدود بأنحاء البلاد حتى اليوم، 38 % من طاقة استيعابها.