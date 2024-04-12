 محكمة أرجنتينية تتهم إيران بتفجير مركز للطائفة اليهودية عام 1994 - بوابة الشروق
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محكمة أرجنتينية تتهم إيران بتفجير مركز للطائفة اليهودية عام 1994

بوينس آيرس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:25 م

قضت محكمة في الأرجنتين بأن الحكومة الإيرانية كانت وراء التفجير الذي أوقع قتلى واستهدف مركز الجالية اليهودية(أميا) في بوينس آيرس عام 1994، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا ناسيون" اليوم الجمعة.

وقضت محكمة الاستئناف الجنائية في بوينس آيرس بأن الهجوم كان بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وهو القرار الذي رحب به "مركز أميا".

وقال المركز : "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن هناك أدلة كافية على أن إيران كانت متورطة بشكل نشط في قرار الهجوم وفي تنظيم الهجوم وتمويله".

وقُتل 85 شخصاً وجُرح 300 آخرون في تفجير استهدف مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية يوم 18 يوليو 1994.

وحكم القضاة بأن جماعة حزب الله اللبنانية نفذت الهجوم بناء على أوامر من الحكومة الإيرانية.


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