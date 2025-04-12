تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، أولى جلسات القضية رقم 4849 جنايات ثالث العاشر من رمضان لسنة 2024؛ المتهم فيها جامع خردة بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل الطفلة المجني عليها "جنى محسن" 8 سنوات، وسرقة قرطها الذهبي بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفلة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بالإجهاز عليها وكبلها وكتم أنفاسها وشد وثاقها وما تركها حتى بلغ مقصده بإزهاق روحها، بعدما خطف المجني عليها بالتحايل بعد استدراجها لمكان الواقعة بعيدا عن أعين ذويها ليتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من إتمام جريمته وجريمة أخرى هي سرقة القرط الذهبي المملوك للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيق.