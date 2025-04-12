كندة علوش: سعيدة بتكريمي في مهرجان أسوان الداعم لسينما المرأة

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بتكريمها المُقرر من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته التاسعة، التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.

وقالت علوش في تصريحات صحفية: "سعيدة بتكريمي من مهرجان أسوان الدولي، خاصة أنه يدعم سينما المرأة، وفي دورة استثنائية تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم".

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم السبت، عن تكريم الفنانة كندة علوش، في افتتاح دورته الجديدة، والتي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أن تكريم الفنانة كندة علوش، يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة، ولمسيرتها السينمائية، التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

وتألقت الفنانة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية، وشاركت في مهرجانات دولية كبرى، وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان، الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني، الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز، الذي عرض في مهرجان تورنتو، وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك الفنانة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام، من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول للفنانة كندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء الفنانة كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس"، و"الاجتياح"، و"ولادة من الخاصرة"، و"أهل كايرو"، و"دلع بنات"، و"عد تنازلي"، و"نيران صديقة"، و"العهد"، و"أفراح القبة"، و"ضي القمر"، و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".

وشاركت الفنانة كندة علوش في عضوية لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أكثر من دورة، ومهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان تروب فيست أرابيا، ومهرجان الأقصر الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، ومهرجان القاهرة للأفلام القصيرة.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان.