شعبة الذهب: وتيرة الارتفاعات الحالية للأسعار لم تكن متوقعة

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وتيرة الارتفاعات الحالية للأسعار في المعدن الأصفر لم تكن متوقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأسعار تسجل أرقامًا قياسية بشكل يومي في السوق.

وشدد على أن الذهب ملاذ آمن ومخزن للقيمة مدى الحياة، موضحًا أن الدول والبنوك المركزية تشتري الذهب بكثافة في الوقت الحالي لا سيما في ظل ارتفاع نسب التضخم.

ولفت إلى أن هناك إقبالًا على شراء الذهب في ظل أنه لا يوجد منافس له على الصعيد الاستثماري، موضحًا أن العقار يواجه بعض الصعوبات مثل ارتفاع أسعاره وصعوبة تسييله ولذلك الشركات تلجأ للتقسيط.

وتشهد سوق الذهب ارتفاعات متواصلة في أسواق الصاغة محليًا حيث ارتفعت الأسعار الجمعة، ليُسجل عيار 21 المعروف بأنه الأكثر انتشارًا في مصر 4700 جنيه للجرام.