أسعار الوقود في ألمانيا تسجل انخفاضا مرة أخرى

ءانخفضت أسعار الوقود في ألمانيا مرة أخرى، وإن كان بنسبة أقل مما كانت عليه في الأيام السابقة.

ووفقاً لبيانات نادي السيارات الألماني"ايه دي ايه سي"، انخفض سعر الديزل في المتوسط اليومي على مستوى البلاد أمس السبت بمقدار 1.4 سنت ليصل إلى 2.301 يورو للتر الواحد. كما انخفض سعر البنزين الممتاز فئة إي 10 بمقدار 0.3 سنت ليصل إلى 2.101 يورو للتر.

وبلغ المتوسط اليومي لسعر الديزل أول أمس الجمعة 2.315 يورو للتر، وهو ما يقل بمقدار 3.1 سنت عن سعره يوم الخميس الماضي. أما البنزين فئة إي 10، فقد بلغ سعره أول أمس 2.104 للتر، أي أقل بمقدار 0.8 سنت عن اليوم السابق. يذكر أن مقدار التراجع يوم الخميس كان أكبر بكثير، حيث تجاوز 7 سنتات للديزل وأكثر من 4 سنتات للبنزين.

غير أن أسعار الوقود عادت إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ظهر اليوم؛ فبين الساعة 11:45 صباحاً و12:15 ظهراً، ارتفع سعر الديزل بمقدار 9.7 سنت ليصل إلى 2.364 يورو للتر، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 9.3 سنت ليصل إلى 2.164 يورو، حسبما أعلن النادي.

وكانت القفزات السعرية في وقت الظهيرة أمس أعلى من ذلك، حيث ارتفع سعر الديزل بمقدار 10.2 سنت، وزاد سعر البنزين بمقدار 9.7 سنت، وبذلك جاءت زيادة الأسعار في وقت الظهيرة في هذين اليومين ضمن أعلى الزيادات المسجلة منذ تطبيق قاعدة الساعة 12 ظهرا (حيث لا يحق رفع سعر الوقود إلا مرة واحدة فقط عند الثانية عشرة ظهرا، مع إمكانية تخفيض السعر أكثر من مرة على مدار اليوم)

ومع ذلك، يرى نادي السيارات الألماني أنه بالنظر إلى أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية. وأشار النادي إلى أن شركات النفط لا تستغل هوامش تخفيض الأسعار بشكل كافٍ.