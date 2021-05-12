ارتفاع طفيف لأسعار النفط في ختام التعاملات

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء بارتفاع طفيف، بعد تراجعه في بداية التعاملات.

كانت التقارير قد أشارت إلى احتمال قيام شركة خطوط أنابيب النفط الأمريكية كولونيال بايب لاين بإعادة فتح أحد خطوطها الرئيسية في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الحالي مما أثر سلبا على أسعار النفط في بداية التعاملات.

وبسحب التقارير فإن شركة كولونيال بايب لاين ذكرت أن أحد خطوطها الرئيسية عاد إلى العمل جزئيا وأنها تعمل على استعادة العمل بصورة كاملة بنهاية الأسبوع .

في الوقت نفسه قال تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال العام الحالي بمقدار 95ر5 مليون برميل يوميا أي بنسبة 6ر6% عن العام الماضي وهو ما دعم أسعار النفط في تعاملات اليوم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 36ر0 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 28ر65 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل.

يأتي ذلك في حين أبقت منظمة أوبك على توقعاتها بالنسبة لسوق النفط العالمية حيث تبدو متفائلة بشأن الطلب العالمي على الطاقة رغم "حالات الغموض القوية" وبخاصة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقلصت اوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل لكنها رفعت توقعاتها للربع الثالث بمقدار 150 ألف برميل وللربع الأخير من العام الحالي بمقدار 290 ألف برميل.