أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 59ر6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 133 ألفا و959 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 6ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و645.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وعشرة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.