المفوضية الأوروبية تدعو إلى حظر أكثر صرامة على دخول القادمين من الهند

دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكثر صرامة على المسافرين القادمين من الهند إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب الوضع المدمر لفيروس كورونا في البلاد.

وناشدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الدول الأعضاء بالاتحاد، 27 دولة، اتخاذ إجراءات منسقة للحد من انتشار السلالة الهندية من الفيروس.

وأوصت المفوضية بالسماح فقط للأشخاص الذين لديهم أسباب ضرورية للسفر، بدخول التكتل، ويشمل هذا الأمور العائلية الوثيقة، والأسباب الإنسانية.

ولا يزال يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين في الهند، وكذلك عائلاتهم، بالسفر إلى أوروبا، ومع ذلك يتعين تطبيق احتياطات صحية إضافية عليهم، بما في ذلك إجراء الفحوصات والحجر الصحي، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص قد تم تطعيمهم، أم لا.

وطبقت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، بالفعل قيودًا على الوافدين من الهند.

وتم اكتشاف "السلالة الهندية" الآن في أكثر من 40 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة يوم الاثنين على أنها "مصدر قلق عالمي" بسبب قدرتها على الانتشار بسهولة أكبر.

وقالت هيئة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء إن خبراءها على ثقة من أن اللقاحات ضد كوفيد-19 التي تمت الموافقة عليها حتى الآن داخل التكتل ستحمي الأشخاص أيضًا ضد السلالة الهندية.