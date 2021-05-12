أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 24ر3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 675 الفا و671 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و721 حالة. وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و11 أسبوع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.