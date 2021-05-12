وفيات كورونا في الهند تتجاوز 250 ألفا والإصابات تتخطى 23 مليونا

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تجاوزت الهند حاجز 250 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تسجيلها 4205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في زيادة قياسية، وذلك مع استمرار تفشي الوباء في البلاد الذي يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية -حسبما أوردت صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأربعاء- أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 348 ألفا و421 إصابة ليصل مجمل المصابين في الهند إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 شخصا.

وأفادت بأن 355 ألفا و338 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 19 مليونا و382 ألفا و642 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و704 آلاف و99 شخصا.