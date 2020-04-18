كوريا الجنوبية تسجل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الاصابة 613 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 128 ألفا و918 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1884 حالة.

وقد حصل 3 مليون و 698 ألفا و657 شخص على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، أي نحو 2ر7% من تعداد سكان البلاد، وذلك منذ بدء برنامج التطعيم في شباط/فبراير الماضي.