وزيرة العدل الألمانية تدين الهجمات على معبدين يهوديين في ألمانيا

أدانت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبرشت بشدة الهجمات على معبدين يهوديين وحرق أعلام إسرائيلية في ألمانيا.

وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء في برلين: "هذه الكراهية المعادية للسامية وصمة عار"، مضيفة أنه بينما يعانى السكان في إسرائيل من خوف مميت في مواجهة الهجمات الصاروخية، لم تظهر هذه الأعمال في ألمانيا "سوى ازدراء شنيع للبشر"، مطالبة بحماية مشددة على المعابد والمنشآت اليهودية.

وأُحرقت أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في مدينتي بون ومونستر بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية مساء أمس الثلاثاء، وأُلحقت تلفيات بمدخل أحد المعبدين جراء رشقه بالحجارة. وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق في الواقعتين.

وذكرت لامبرشت: "نحن نقف بحزم إلى جانب إسرائيل"، مطالبة بوقف الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على المدنيين الإسرائيليين على الفور، وقالت: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، مؤكدة ضرورة تجنب تصعيد العنف.

وعاد الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ذروته مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 800 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ يوم الاثنين. وفي المقابل هاجم سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 500 هدف في غزة، وسقط قتلى من الجانبين.