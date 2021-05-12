الرئيس العراقي ونظيره الفلسطيني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في القدس

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، خلال اتصال هاتفي، اجراه اليوم مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، تطورات الاوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية من قوات الاحتلال الإسرائلية.

وأكد الرئيس العراقي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، موقف بلاده الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل حقوقه المشروعة كاملة.

وشدد على ضرورة العمل المشترك والفاعل من أجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها، مدينا القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية المُصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، فضلا عن ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين، المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ومن جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره العراقي، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.