توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مشغل الحرف اليدوية والتراثية بقرى وادي كركر في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية تنمية المجتمع بقرى وادي كركر والمتعلق بمشروع مشغل الحرف اليدوية والتراثية بهذه القرى والذي قامت المحافظة بإنشاؤه على مساحة 400 متر.

كما قامت هيئة تنمية جنوب الصعيد بتمويله بـ5 ملايين جنيه شاملة الإنشاءات، والتجهيزات المختلفة.

وشهد فعاليات توقيع البروتوكول المهندس محمد السباعي رئيس الإدارة المركزية للهيئة، والمهندس محمد عوض عبده مدير فرع أسوان، بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي بالمحافظة، والمهندس سيد مدنيّ رئيس مركز ومدينة أسوان، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم إنشاء هذا المشغل ليضم 7 غرف وصالات وقاعات على الطراز النوبى الذي يتماشى مع قرى وادى كركر ، وتم تجهيزه بكافة المعدات الحديثة والتي من بينها 23 ماكينة خياطة سريعة لإنتاج الملابس بجانب 2 ماكينة إتوماتيكي وإلكتروني، بالإضافة إلى الآلات الأخرى المساعدة والخامات اللازمة للتشغيل للمشغل كإنتاجي وتدريبي.