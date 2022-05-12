 متحف الفن الإسلامي يستقبل وفدًا فرنسيًا لبحث سبل تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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متحف الفن الإسلامي يستقبل وفدًا فرنسيًا لبحث سبل تعزيز التعاون

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 5:46 ص

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، اليوم الأربعاء، وفدا رسميا من دولة فرنسا ضم هيرفيه بارباريت المدير العام لوكالة لمتاحف الفرنسية وفرانسوا ليجيه، نائب سفير فرنسا بالقاهرة وجان جابريال ليتورك أحد أعضاء فريق عمل السفير جان لوك مارتيناز، سفير التعاون الدولي في مجال التراث.
وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم أن الوفد الفرنسي، استقبله الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، الذي بحث مع أعضاء الوفد تعزيز سبل التعاون بين متحف الفن الإسلامي ومتحف اللوفر بباريس عن طريق تبادل الخبرات فيما بينهما خاصة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين المتحفين في مجال المتاحف.
كما قام كل من محمد عبد الحكيم من إدارة الإرشاد بالمتحف وشيرين الكاشف المرشدة السياحية باصطحاب أعضاء الوفد في جولة داخل قاعات المتحف، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف مؤكدين تفردها بين مقتنيات متاحف العالم.

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