قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جويس مسويا، عن اعتقادها إن هناك أرضية مشتركة للجمع بين روسيا وأوكرانيا لمناقشة القضايا الإنسانية.

وتابعت مسويا - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم الخميس - إن الأمم المتحدة تستكشف سبل الجمع بين روسيا وأوكرانيا لمناقشة القضايا الإنسانية، بما في ذلك الممر الآمن للمدنيين وحركة القوافل الإنسانية.

وأضافت المسئولة الأممية - وفقا لموقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" - أنه بالإضافة إلى عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال وماريوبول، قدمت خمس قوافل مشتركة بين الوكالات - بما في ذلك الإمدادات الطبية الأساسية والمياه وحصص الإعاشة والمواد غير الغذائية وأنظمة إصلاح المياه والمولدات - شريان الحياة للمدنيين المحاصرين بالقتال، مضيفة أن "هذا لا يكفي بأي حال من الأحوال".

وحثت أطراف النزاع على "مواصلة جهود التيسير حتى نتمكن من الوصول إلى المزيد من المدنيين". وشددت على أن "جهودنا الأخيرة لإجلاء المدنيين في الشرق أظهرت لنا أن هناك نوايا حسنة وأرضية مشتركة يمكننا البناء عليها بين الطرفين".

وأضافت أنه "بناء على طلب الأمين العام، يستكشف وكيل الأمين العام مارتن جريفيث، سبل التقريب بين الأطراف لمناقشة القضايا الإنسانية، بما في ذلك الممر الآمن للمدنيين وحركة قوافل المساعدة الإنسانية ".

وعلى الرغم من ذلكـ أشارت مسويا إلى أن الحرب لا تزال مستمرة في مسارها ، وأن القتال العنيف يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، وان المدنيين - خاصة النساء والأطفال، يدفعون الثمن الباهظ.

وقالت إن الأعمال العدائية في المناطق المأهولة بالسكان مدمرة للغاية، مضيفة إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في هذه المناطق ينطوي على مخاطر عالية للغاية من الآثار العشوائية ويجب تجنبه، كما أن وجود الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة يؤثر بشكل كبير على الاستجابة الإنسانية والوصول.

وأشارت إلى أنه حتى قبل هذه الحرب، كان شرق أوكرانيا من أكثر المناطق الملوثة بالألغام في العالم.وأن دعم الإجراءات المتعلقة بالألغام أمر بالغ الأهمية. تعتبر إزالة الألغام أولوية لفتح المجال الإنساني.

وتابعت: بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على الأطراف احترام جميع المدنيين، وكذلك منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية الأساسية. يجب أن يأخذوا الرعاية المستمرة لتجنيبهم.

ويشمل ذلك السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال طوعا وبأمان. ويشمل إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يواجهون مخاطر محددة، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت المسئولة الأممية، أطراف النزاع على إزالة أي حواجز أمام حركة العاملين في المجال الإنساني لضمان استمرار تقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 14 مليون أوكراني أجبروا على الفرار من ديارهم، منهم 8 ملايين مشرد داخليًا، كما قدم 227 شريكًا - أغلبهم منظمات غير حكومية وطنية - مساعدات إنسانية لأكثر من 5.4 مليون شخص ، كثير منهم في الشرق.

وشددت على أنه يجب استكشاف جميع الخيارات للوصول إلى المزيد من الأشخاص حيث تكون الاحتياجات أعظم، وأن نبقى ملتزمين التزاما راسخا بألا ندخر وسعا. لإيجاد تدابير - من الوقفات المحلية المؤقتة إلى وقف إطلاق النار على نطاق أوسع - لإنقاذ الأرواح.

وكانت روسيا قد بدأت عملية خاصة في اوكرانيا في 24 فبراير ، وقالت إن العملية من أجل حماية الناطقين بالروسية المدنيين في دونباس من اعتداءات القوميين والنازيين في أوكرانيا.