جوتيريش: يجب محاسبة المسؤولين عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف، وضمان محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، أدان الأمين العام، جميع الاعتداءات وعمليات القتل التي يتعرض لها الصحفيون، مؤكدا أن الصحفيين يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف.

وقال جوتيريش: «يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام، قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم»، مؤكدًا أن «الصحافة الحرة ضرورية، لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان».

وتقدم جوتيريش بأحر التعازي لأسرة أبو عاقلة، متمنيا الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في نفس الحادث.

واستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» في مخيم جنين، أمس الأربعاء، بعد أن استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية، التي تحمل إشارة الصحافة.

وشارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، وألقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحمل في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال إن «السلطات الفلسطينية رفضت ونرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن الأخيرة ارتكبت تلك الجريمة»، متابعًا: «لا نثق بهم وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المجرمين».