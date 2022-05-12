بريطانيا: القوات الأوكرانية تواصل شن الهجمات المضادة شمال خاركيف

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية تواصل شن الهجمات المضادة شمال مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا.

وأضاف التقييم، الذي نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر، أن القوات الأوكرانية استعادت العديد من البلدات والقرى باتجاه الحدود الروسية.

وذكر التقييم، أن قيام روسيا بإعطاء أولوية لمنطقة دونباس ترك عناصرها المنتشرين في خاركيف أوبلاست في مواجهة مع القوات الأوكرانية المهاجمة، التي وصفها التقييم بأنها سهلة التنقل وتحركها دوافع قوية.