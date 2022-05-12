 بريطانيا: القوات الأوكرانية تواصل شن الهجمات المضادة شمال خاركيف - بوابة الشروق
الخميس 12 مايو 2022 10:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا: القوات الأوكرانية تواصل شن الهجمات المضادة شمال خاركيف

د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 9:42 ص

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية تواصل شن الهجمات المضادة شمال مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا.

وأضاف التقييم، الذي نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر، أن القوات الأوكرانية استعادت العديد من البلدات والقرى باتجاه الحدود الروسية.

وذكر التقييم، أن قيام روسيا بإعطاء أولوية لمنطقة دونباس ترك عناصرها المنتشرين في خاركيف أوبلاست في مواجهة مع القوات الأوكرانية المهاجمة، التي وصفها التقييم بأنها سهلة التنقل وتحركها دوافع قوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك