العراق يفتتح مشروع جديد لرفع الطاقات الإنتاجية بحقل مجنون النفطي

افتتح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، مشروع حقن الماء التجريبي في حقل "مجنون" النفطي، لإتاحة المجال لاستثمار 80 ألف برميل إضافية في اليوم، في هذا الحقل الذي يقع شمالي محافظة البصرة.

وذكر وزير النفط العراقي للصحفيين، أن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة النفط لرفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب في حقل مجنون النفطي.

ويخطط العراق إلى رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى 5-6 ملايين برميل في إطار برنامج بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إدارة عدد من الحقول النفطية.

ويُنتظر أن يشرع العراق يوم غد السبت بتصدير أولى شحنات النفط الخام من حقول كردستان بمعدل يتراوح بين 400 - 500 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق مؤقت بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقية - التركية إلى ميناء جيهان.