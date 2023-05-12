ممثل الأمم المتحدة يتوقع استئنافا سريعا لمحادثات الهدنة في السودان

قال فولكر بيرتس ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان، اليوم الجمعة، إن محادثات وقف إطلاق النار في السودان ستُستأنف خلال يوم أو اثنين، وأضاف أن تغيرا طرأ على مواقف الطرفين المتحاربين مما قد يجعلهما أكثر استعدادا للالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

وتوصل طرفا الصراع في السودان في وقت متأخر من يوم أمس لاتفاق أولي لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد محادثات على مدى أسبوع في السعودية لكن الاتفاق لم يشمل التزاما بالسلام واستمر القتال يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وقال بيرتس إنه تحدث مع أحد الجانبين بعد التوصل للاتفاق وتلقى تطمينات باستعدادهما لمواصلة التفاوض.

وأضاف، لمؤتمر صحفي في جنيف عبر اتصال بالفيديو من بورتسودان: "نتوقع استئناف تلك المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار اليوم أو غدا. لا يفترض نظريا أن يستغرق الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وقتا طويلا".

وأسفر القتال المستمر منذ منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتعطيل وصول المساعدات ودفع السكان للهرب خارج البلاد بعدما حول أحياء سكنية في الخرطوم إلى ساحات حرب.

وقال بيرتس، إن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة لم تصمد بسبب شعور كل من الطرفين بقدرته على تحقيق النصر، لكنه أضاف أنه لاحظ تغيرا في موقفيهما.

وأضاف: "أدرك الطرفان أنه حتى لو استطاعا تحقيق النصر فإنه لن يكون نصرا سريعا، وأن وقوع حرب طويلة وممتدة سيدمر البلاد بالكامل وحينها لن يتبقى ما يمكنهما الفوز به. يمكن أن تخسر البلاد حتى إذا فزت بالمعركة".