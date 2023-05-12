قبرص ومالطا تلغيان جوازات السفر الذهبية الصادرة للروس

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قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إنه في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، ألغت قبرص ومالطا الدولتان العضوان بالتكتل العشرات مما تسمى بـ "جوازات السفر الذهبية" التي أصدرتها للمواطنين الروس.

وتشير العبارة إلى الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في بيع الجنسية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ، وفي الغالب يكون ذلك مقابل استثمارات.

وقالت المفوضية الأوروبية، ردا على طلب من عضو البرلمان الألماني موريتز كورنر، إن قبرص ألغت جنسية 43 شخصا ممن يحملون الجنسية القبرصية.

وتردد أن روسيين اثنين فقدا جنسيتهما المالطية، حيث يخضع أحدهما لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والآخر معاقب من قبل الولايات المتحدة.

ودعت المفوضية بشكل متكرر إلى إنهاء جوازات السفر الذهبية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت قبرص قد سحبت بالفعل "جوازات السفر الذهبية" قبل بدء الحرب.

ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تقرر منح الجنسية وتصاريح الإقامة. ومع ذلك، ترى المفوضية أن هذا يمثل تهديدا لأمن منطقة شنجن لحرية التنقل بدون تأشيرات في أوروبا، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

ولم تعد قبرص وبلغاريا تصدران أي "جوازات سفر ذهبية" على الإطلاق، ولم تعد مالطا تمنحها للروس أو مواطني بيلاروس.