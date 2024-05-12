السوداني يدعو الأمن الوطني العراقي لعدم التراجع في مواجهة الخارجين عن القانون

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأحد، إلى عدم التردد والتراجع في عمل جهاز الأمن الوطني في العراق.

وأكد السوداني، خلال زيارة إلى مقر جهاز الأمن الوطني في العراق، على "عدم القبول بأي تردد أو تراجع في عمل الجهاز وعدم القبول بأيّة نهايات سائبة للجرائم"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما وجّه "بضرورة تحقيق العدالة بين المنتسبين العاملين في الجهاز إلى جانب حسن التعامل مع المواطن لأن أجهزتنا الأمنية باتت تمتلك اليوم خبرة كبيرة تتفوق على مثيلاتها في المنطقة، وهي تحظى اليوم بدعم الدولة مما يتطلب المزيد من الجهود للقيام بواجباتها".

وأكد القائد العراق للقوات المسلحة" أنّ مواصلة العمل بوتيرة عالية بمثابة ردّ الجميل لتضحيات رجال الجهاز والعمل على خصوصية الجهاز كمؤسسة أمنية مهمة لدعم الأمن في عموم البلاد، وضرورة إبعاده عن التجاذبات وإلارتباطات السياسية".

ووجّه" بأهمية أن يكون بمثابة إنطلاقة لمرحلة جديدة من العمل، وتحقيق الإنجازات الأمنية وضرورة إعتماد التطوير المستمر لعمل الجهاز لمواجهة الأساليب الجديدة التي يلجأ لها المجرمون والخارجون عن القانون".

وتعهد" بدعم وإسناد أيّ جهد أمني يُكلف به جهاز الأمن الوطني ورفض أي ضغوطات تُمارس على ضباط ومنتسبي الجهاز خلال القيام بواجباتهم الأمنية المكلفين بها".