مصدر يكشف لـ «الشروق» موقف اتحاد الكرة من قرار الانضباط بشأن الشيبي

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف المجلس من قرار لجنة الانضباط بشأن أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوئه للقضاء ضد حسين الشحات مهاجم الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط في وقت سابق اليوم الأحد، قد أقرت بأحقية محمد الشيبي في اللجوء إلى القضاء العادي، ورفضت توقيع عقوبات على مدافع بيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «مجلس إدارة اتحاد الكرة يرفض اعتماد قرار لجنة الانضباط في أزمة الشيبي».

ولجأ الشيبي إلى القضاء العادي ضد حسين الشحات مهاجم الأهلي، بعد اعتداء الأخير عليه بالضرب في مباراة الفريق الأحمر وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.