 الأربعاء.. انطلاق المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس «75 عاما من التميز والريادة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأربعاء.. انطلاق المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس «75 عاما من التميز والريادة»

عمر فارس
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 12:54 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 12:54 م

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار "عين شمس ٧٥ عاما من التميز والريادة .. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الأربعاء المقبل.

يأتي المؤتمر متزامناً مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عاماً من العطاء العلمي والريادة المجتمعية.

ويختتم اليوم الأول بحفل الافتتاح الرسمي وجلسة خاصة بعنوان “بداية” حول بناء الإنسان وتنمية القدرات.

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