المحكمة العليا الأمريكية تمهد لإلغاء دائرة انتخابية للسود في ألاباما

مهدت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، الطريق أمام ولاية ألاباما لإلغاء واحدة من دائرتين انتخابيتين يغلب عليهما الناخبون السود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام، ما يفتح المجال أمام الجمهوريين لكسب مقعد إضافي في مجلس النواب ضمن معركة محتدمة للسيطرة على المجلس المنقسم بفارق ضئيل.

ويأتي القرار بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في أبريل أبطل دائرة انتخابية ذات أغلبية سوداء في ولاية لويزيانا، معتبرا أنها تمثل "تقسيما انتخابيا قائما على العرق" بشكل غير دستوري، وهو ما أضعف بصورة كبيرة أحد بنود قانون حقوق التصويت الاتحادي.

وكان مسؤولو ألاباما قد استندوا إلى قضية لويزيانا للمطالبة بإنهاء أمر قضائي يُلزم الولاية باستخدام خريطة انتخابية فرضتها المحكمة حتى ما بعد إحصاء السكان لعام 2030. وألغت المحكمة العليا ذلك الأمر، وطلبت من محكمة أدنى إعادة النظر في القضية على ضوء الحكم الخاص بلويزيانا.

وقد يتيح ذلك للولاية اعتماد خريطة انتخابية أقرها المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون عام 2023، وتتضمن دائرة واحدة فقط يشكل السود فيها أغلبية السكان.

واستعدادا لاحتمال صدور قرار قضائي معاكس، أقر مسؤولو ألاباما مؤخرا قانونا يسمح بإلغاء نتائج الانتخابات التمهيدية المقررة في 19 مايو لبعض الدوائر الانتخابية، وإجراء انتخابات تمهيدية جديدة وفق الحدود المعدلة للدوائر.

ويبقى تحديد موعد الانتخابات التمهيدية الخاصة بيد الحاكمة الجمهورية كاي آيفي، على أن تُجرى بحلول أغسطس المقبل.