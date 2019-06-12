الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: الاحتجاجات ضد قانون تسليم المطلوبين أعمال شغب منظمة

أدانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، بقوة اليوم الأربعاء، الاحتجاجات الحاشدة التي شارك فيها الآلاف ضد قانون جديد مثير للجدل بشأن تسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

ووصفت لام الاحتجاجات في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها أعمال شغب منظمة.

وقالت لام التي بدا عليها الإجهاد: "هذا ليس عملا يُقدِم عليه المرء إذا ما كان يحب هونج كونج"، مضيفة أن الاحتجاجات سببت أضرارا للشرطة والصحفيين والمواطن العادي وموظفي الحكومة.

وواصلت لام دفاعها عن قانون تسليم المطلوبين للصين، وقالت إنها تتفهم أن هناك كثيرين ضد القانون، وقالت إنها حاولت أن "تشرح لهم حتى يفهمون."

وتابعت لام: "هونج كونج مجتمع حر ومفتوح... يمكن أن يكون للمرء آراء مختلفة. ولكن بغض النظر عما إذا كنت توافق أو لا توافق، هناك حدود للطريقة التي تعبر بها عن رأيك."