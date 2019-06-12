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المحمدي يطالب الجماهير بمساندة الفراعنة في أمم إفريقيا

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:45 م

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، على جاهزية الفراعنة للمنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تنزانيا الودية: «نستعد بجدية لبطولة الأمم الإفريقية، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية».

وأضاف قائد منتخب الفراعنة: «اللعب علي استاد القاهرة حافز كبير للاعبين، ونتمني أن يكون الجمهور مساندا بقوة للمنتخب خلال مباريات البطولة».

ويستعد المنتخب لمواجهة تنزانيا في أولى الوديات مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، قبل مواجهة غينيا يوم 16 يونيو على نفس الملعب.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، في العاشرة من مساء الجمعة 21 يونيو على استاد القاهرة الدولي.


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