مقتل 20 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية شمال أفغانستان

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قُتل 20 مسلحا من حركة طالبان في عمليات عسكرية بأقاليم فارياب وباروان وسار-اي-بول شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أفغانية أن القوات الخاصة قتلت 16 مسلحا من طالبان بمنطقة "باشتون كوت" بإقليم فارياب.

كما أصابت القوات الخاصة ثلاثة من مسلحي طالبان ودمرت بعض المعدات العسكرية خلال العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة ثلاثة من مسلحي طالبان واعتقلت ثمانية آخرين بمنطقة باجرام بإقليم باروان.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة قتلت أحد مقاتلي طالبان بمنطقة ساياد بإقليم سار-إي-بول.

وذكرت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا مقاتلا من طالبان خلال نفس العملية.

يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق أقاليم فارياب وباروان وسار-اي-بول خلال السنوات الأخيرة.

وينشط مسلحو طالبان في مناطق بالأقاليم الثلاثة حيث غالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية.