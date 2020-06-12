السعودية تسجل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 119.942 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الجمعة، أن المملكة سجلت 36 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 893 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 81.029 حالة حتى الآن، منهم 1010 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.53 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 421 ألف حالة.