تطهير وتعقيم المدارس بكفر الشيخ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم عدد من المدارس ولجان الثانوية العامة والاستراحات ، ضمن الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.



كما تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة بثينة كشك ، لجان استراحات الثانوية العامة، واطمأنت على توفير كافة الإمكانيات للمراقبين والملاحظين ،واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وحجرات العزل باللجان، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية ، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة، وذلك استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشددة على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 19 ألفا و 314 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلي 30 ألفا و465 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، لافتةً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالبا وطالبة فقط.



‏وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، و ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.



وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرةً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.