كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وقال انه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه بالفعل أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام. وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.. النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار والكلام على لسان مرتجي أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب في الإطار الإيجابي وأن فايلر سوف يستمر في مهمته؛ هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجي علي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر خاصة أن سبق وابلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين. وأبد مرتجي دهشته من الكلام الذي تناوله البعض مؤخراً بأن الأهلي يتفاوض مع أحد المدربين. وهو كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث. وتساءل: كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهوأتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.