ترامب: فيديو خنق فلويد شكل لي 8 دقائق من الرعب والعار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «مقطع فيديو قتل جورج فلويد شكل له ثمان دقائق من الرعب والعار».

ونفى «‏ترامب» في تصريحات لفضائية «فوكس نيوز» الإخبارية، مساء الجمعة، وجود خلاف بينه وبين قادة البنتاغون حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مقتل فلويد.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، منذ ما يقرب من أسبوعين في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.