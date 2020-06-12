إيران تستعين بخبراء فرنسيين في قراءة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

أعلن المبعوث الإيراني لوكالة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن محققين إيرانيين طلبوا من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا (بي.إي.إيه) قراءة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بداية العام الجاري.

وقال ممثل إيران لدى المنظمة فرهاد بارفاريش حسبما نقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: "تقدم المجلس الإيراني للتحقيق في الحوادث الجوية مؤخرا بطلب إلى (بي.إي.إيه) بأن تأخذ إيران المسجلين إلى مبنى (بي.إي.إيه) في فرنسا لقراءة بياناتهما بحضور ممثلين عن دول أخرى لها علاقة بالأمر وعن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إذا كان (بي.إي.إيه) في وضع يتيح له ذلك".

وأُسقطت رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية 752 في صباح 9 يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل 146 إيرانيا و61 كنديا، بالإضافة إلى 11 أوكرانيا وعدد من المسافرين الذين يحملون جنسيات أخرى (بريطانية وسويدية وباكستانية).

وقال المكتب الفرنسي إنه لم يتلق الطلب رسميا، ولا يزال يجري مناقشات مع إيران وكندا وأوكرانيا حول أي علاقة له بالأمر. وكان هناك 57 كنديا على متن الطائرة المنكوبة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة، وهي التي صنعت الطائرة من طراز بوينج 737-800، برفض تقديم البرمجيات التي من شأنها فك شفرة المسجلين، في حين وجهت كندا وأوكرانيا الاتهام إلى طهران بالتلكؤ في التحقيقات.

وقالت مصادر هذا الأسبوع إن إيران أبلغت إيكاو بأنها ستنقل المسجلين إلى باريس بمجرد أن توافق الدول المعنية بالتحقيق.

يذكر أن إسقاط الطائرة الأوكرانية تزامن مع هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على قاعدتين عسكريتين تأويان جنودا أمريكيين في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.