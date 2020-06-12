 رونالدو يهدر رابع ركلة جزاء له في آخر 4 سنوات - بوابة الشروق
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رونالدو يهدر رابع ركلة جزاء له في آخر 4 سنوات

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:54 م

شهدت مباراة يوفنتوس وميلان، إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي، لركلة جزاء بمجريات الشوط الأول. 

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات، رقما لرونالدو بعد إهداره ركلة جزاء أمام ميلان.

وأشارت "سكواكا" ، إلى أن ركلة جزاء رونالدو المهدرة أمام ميلان، هي أولى ركلاته الضائعة في عام 2020.

وكشفت أيضا أنه في آخر 4 سنوات، أهدر 4 ركلات جزاء، فكانت الأولى في نوفمبر 2017 أمام مالاجا حينما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، والثانية فكانت مع منتخب بلاده أمام منتخب إيران في 2018.

أما في عام 2019، فأهدر رونالدو ركلة جزاء أمام كييفو في شهر يناير.


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